تيار الاستقلال الفلسطينى: القاهرة تقوم بجهد دبلوماسى وإغاثى كبير لدعم غزة

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، أن الدولة المصرية تقوم بجهود عظيمة ومشكورة فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح، خاصة ما يقوم به الرئيس السيسى لوقف العدوان الصهيونى الغاشم ضد قطاع غزة ووقف حرب التطهير العرقى وتهجير أهالى القطاع نحو سيناء، ومحاولة الضغط بكل قوة لفتح معبر رفح للسماح بإدخال كافة المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية للقطاع.

وأضاف محمد أبو سمرة خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن قطاع غزة يفتقد الماء والكهرباء والغذاء وأى مقومات الحياة، حتى الأكفان لم تعد موجودة لكثرة عدد الشهداء، وفى الحقيقة تقوم القاهرة بجهد دبلوماسى وسياسى وإغاثى كبير لوضع حد لهذا العداون الصهيونى الهمجى الذى يستهدف الشجر والحجر والإنسان وما له علاقة بالفسطينيين.

ولفت محمد أبو سمرة إلى أن مصر تقف دوما وابدا سدا منيعا أمام كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التى مهما فعل العدو الصهيونى لن يتمكن من تصفيتها، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هى قضية مظلومية وحق وعدل ولا يمكن لأحد تصفيتها.