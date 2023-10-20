اليوم السابع
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تطاير بلالين بميدان الحصرى تحمل علم فلسطين تضامناً مع شعب غزة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:04 م
تطاير بلالين بميدان الحصرى تحمل علم فلسطين تضامناً مع شعب غزة.. صور تطاير بلالين بميدان الحصرى
كتب محمود طه حسين وأحمد عبد الهادى

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شهد ميدان الحصرى بأكتوبر تطاير بلالين تحمل علم فلسطين تضامناً مع شعب غزة، يأتى ذلك تزامناً مع الوقفة التضامنية التى يشارك فيها آلاف المواطنين دعما للدولة المصرية فى قراراتها بشأن أحداث غزة، والأشقاء فى دولة غزة.

وشهد ميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، تزايد أعداد المشاركين في المسيرة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة السياسية.

وأدي عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الإسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنون الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة أكتوبر لأداء صلاة الغائب.

وشهد ميدان مسجد الحصري تجمع الآلاف من المواطنين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.

وهتف المواطنون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا ريس ومعاك حتي الموت، ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لمسيرة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.

تطاير البلالين
تطاير البلالين

 

جانب من تطاير البلالين
جانب من تطاير البلالين

 







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