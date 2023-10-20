مسيرة نسائية لدعم القضية الفلسطينية أمام مسجد الحصري

كتب محمود طه حسين - أحمد عبد الهادى

شارك عددا من السيدات المصريات، وسيدات من جنسيات عربية مختلفة، فى المسيرة التضامنية بميدان الحصرى بالسادس من أكتوبر دعما للدولة المصرية والأشقاء فى دولة فلسطين، ورددن هتافات منها " يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين، تسقط إسرائيل وأول مطلب قفل سفارة وسحب السفير، كما رفعن علم فلسطين.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.