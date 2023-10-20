تحديث الصناعة يسلم 22 خطابًا لأصحاب عصارات العسل لتطوير خطوط الإنتاج

كتب إسلام سعيد

سلم مركز تحديث الصناعة ، خطابات لعدد 22 من أصحاب العصارات، وذلك لتطوير خطوط الإنتاج بداية من العصر ومرورًا بالعملية الإنتاجية وانتهاءً بأحواض التخزين والتعبئة والتغليف، وذلك بحضور محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، والمدير التنفيذي لمركز لتحديث الصناعة دعاء سليمة، ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي بمقر محافظة قنا.

جاء ذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا، وبناءً على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير الصناعات التراثية الصغيرة، والخطة المعدة لتطوير ورفع كفاءة عصارات العسل الأسود ليكون نموذجاً يحتذي به في التكتلات الاقتصادية التي بدأت تنتشر على مستوى المحافظات.

وعمل مركز تحديث الصناعة بصفته المنفذ لتدخلات التطوير على العديد من المحاور بداية من رفع الوعي بأهمية التطوير لزيادة معدلات الانتاج، ومنها إعداد مواصفة قياسية معتمدة للعسل الاسود مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتقنين أوضاع العصارات، ودراسة أوضاع العصارات وإعداد كتيب بأهم اشتراطات التوافق مع اشتراطات الايزو 22000، وأيضا بناءً على توجيهات وزير التجارة والصناعة بأهمية التعميق التصنيع المحلي، قام المركز بالتواصل مع عدد من المصنعين المحليين لتصنيع خطوط الإنتاج بناءً على الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المركز وبالتعاون مع محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعة التاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتج ينافس عالميًا ويصبح ضمن الصادرات الأكثر صدارة في مصر.

وتم خلال الاجتماع عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الإنتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج في العصارات.

وتم إجراء جولة ميدانية لعدد من العصارات التي سيتم تطويرها ضمن خطة العمل وذلك للوقوف على تطبيق الخطة الفعلية لتطوير العصارات.