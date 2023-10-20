بدء اليوم الثانى من مدة الفصل فى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

بدأ اليوم الثانى من فترة فحص الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وعلم "اليوم السابع" أن مرشحى الرئاسة الأربعة لم يتقدم أحد منهم بأى اعتراضات أو تظلمات خلال الفترة المحددة والتي حددتها الهيئة الوطنية يومى 17 و 18 أكتوبر الجارى، وأن الهيئة حددت 3 أيام كمدة للفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الاثنين الماضى، حيث تم فتح باب تلقى الاعتراضات يوم 17 و18 أكتوبر وعقب غلق الباب بدأت الهيئة فى فحص الاعتراض المقدم.

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تم تقديمها.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.