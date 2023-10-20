

وقال أستافييف لوكالة تاس الروسية إنه "في منطقة دونيتسك، صدت المجموعة القتالية الروسية الجنوبية هجوما لوحدات الكتيبة الآلية الثالثة التابعة للواء الميكانيكي المنفصل الثامن والعشرين الأوكراني بالقرب من كورديوموفكا. بالإضافة إلى ذلك، تم قتل ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا بالقرب من كليششيفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريزدنوي، ورازدولوفكا في دونيتسك".



وأضاف المتحدث أن مدفعية المجموعة القتالية ألحقت أضرارا نارية بملاجئ ومعاقل القوات الأوكرانية في منطقتي سبورنوي وبيلوجوروفكا، مما أدى إلى تدمير محطة الحرب الإلكترونية للناتو في سيفيرسك ودبابة في كورديوموفكا.



وتابع أن القوات الروسية دمرت أيضا مدفعين هاوتزر من طراز مستا-بي، ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة في ألكساندرو شولتينو، ومدفعين من طراز دي -30 ومدفع هاوتزر من طراز إم 119 عيار 105 ملم في أنتونوفكا.



وأضاف أستافييف أن "الوحدات الروسية أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من طراز فالكيري وكاتانا ومافيك 3".

