وقال ميلر ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، "إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن الضروري إرساء كافة الآليات اللازمة لحماية المدنيين من أي أذى يذكر بسبب الأحداث الراهنة في غزة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى التحذيرات التي أطلقتها واشنطن لدول وكيانات - لم يذكرها - من عواقب الدخول في الصراع الراهن في غزة.. مشددا على أهمية مد يد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على منع توسع الصراع في غزة.