البيت الأبيض: بايدن طلب مخصصات أمنية منها 14 مليار دولار لإسرائيل

كتب محمد جمال

طلب الرئيس الأمريكى جو بايدن مخصصات أمنية ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار، الجمعة، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلا أنها ستصطدم على الأرجح بحالة الفوضى التى يشهدها الكونجرس، بحسب سكاى نيوز.

وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانج فى رسالة إلى الكونجرس إن "العالم يراقب ويتوقع الشعب الأمريكى بشكل محق بأن يوحد قادته صفوفهم لتلبية هذه الأولويات".

يأتي طلب الرئيس الأمريكى للحصول على التمويل، بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة فى أعقاب هجوم شنته الفصائل الفلسطينية أدى إلى مقتل 1400 شخص فى جنوب إسرائيل.

ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين، وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومى يستلزم إقرارا، ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذى تسوده حالة من الفوضى.

وظل المجلس، الذى سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.