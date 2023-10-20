اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:38 م
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الأهالى يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين.. ومسيرة لميدان المحافظة بالشرقية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:22 م
الأهالى يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين.. ومسيرة لميدان المحافظة بالشرقية جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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صلى الأهالى الذين تجمعوا بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف مصر صلاة الغائب على شهداء فلسطين، وعقب الصلاة بدأ الأهالى فى الهتافات "غزة غزة رمز العزة، وفلسطين عربية وسينا ارض مصرية.
 
وبدأ الأهالى فى الخروج من المسجد والتجمع وتحريك مسيرة إلى ميدان محافظة الشرقية للانضمام لوقفة التضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر .
 
 
 
جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (3)
جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (3)

جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (1)
جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (1)

جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (2)
جانب من أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين (2)

 







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