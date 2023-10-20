المصلون يحتشدون بصحن الجامع الأزهر الشريف للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية

كتب لؤى على - تصوير كريم عبدالعزيز

احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف، عقب صلاة الجمعة، بصحن المسجد، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وردد المتظاهرون هتفات منها: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لاسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين ايد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى.. يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الاطفال يسقط يسقط اعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.