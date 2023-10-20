الأردن: لن نسمح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية حفاظا على سلامة المواطنين

أعلنت سلطات الأمن الأردنية عدم السماح بالتجمعات المتجهة نحو المناطق الحدودية للمملكة، "حفاظاً على سلامة المواطنين" وناشدتهم بالالتزام بالتعليمات.
وأكدت المديرية "وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت"، محذرة من أنه "لا تهاون في تنفيذ القانون".
وأعلنت المديرية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لمدة يوم.
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 20, 2023
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .#الأردن #الأمن_العام pic.twitter.com/p6NOJhSKbP
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