الأردن: لن نسمح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية حفاظا على سلامة المواطنين

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنها تحرص بشكل دائم على "تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً للقانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة".