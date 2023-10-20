اليوم السابع
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الأردن: لن نسمح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية حفاظا على سلامة المواطنين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:18 م
الأردن: لن نسمح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية حفاظا على سلامة المواطنين الشرطة الأردنية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات الأمن الأردنية عدم السماح بالتجمعات المتجهة نحو المناطق الحدودية للمملكة، "حفاظاً على سلامة المواطنين" وناشدتهم بالالتزام بالتعليمات.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنها تحرص بشكل دائم على "تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً للقانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة".

وأكدت المديرية "وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت"، محذرة من أنه "لا تهاون في تنفيذ القانون".

وأعلنت المديرية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لمدة يوم.

 

 







الأردن

جسر الملك حسين

الأغوار

البحر الميت




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