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حرق علم إسرائيل ودهسه بالأقدام فى وقفة بكلية التربية النوعية بالمنوفية.. صور

الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:12 م
حرق علم إسرائيل ودهسه بالأقدام فى وقفة بكلية التربية النوعية بالمنوفية.. صور حرق علم إسرائيل
المنوفية - محمود شاكر

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أحرق طلاب كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، علم اسرائيل، داخل الوقفة التى نظمها الطلاب داخل حرم الكلية، وقاموا بدهس العلم بالأحذية، تضامنا مع غزة ومع الدولة معبرة عن حزنها لما يحدث على أرض غزة بفلسطين.
 
كان طلاب كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية قد نظموا وقفة تضامنية مع أشقائنا الفلسطينيين بغزة، تضامنا مع غزة ومساندة الدولة. 
 
شارك فى الفاعلية الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بأشمون، والدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور محمد حسان أمين عام الكلية وعدد الأساتذة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.
 
ردد الطلاب هتافات منددة بما يحدث على الأرض غزة، رافعين أعلام مصر وإعلام فلسطين، وتم حرق علم إسرائيل ودهسة بالأقدام أمام الجميع.
 
 
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