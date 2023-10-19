حرق علم إسرائيل ودهسه بالأقدام فى وقفة بكلية التربية النوعية بالمنوفية.. صور

كان طلاب كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية قد نظموا وقفة تضامنية مع أشقائنا الفلسطينيين بغزة، تضامنا مع غزة ومساندة الدولة.

شارك فى الفاعلية الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بأشمون، والدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور محمد حسان أمين عام الكلية وعدد الأساتذة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ردد الطلاب هتافات منددة بما يحدث على الأرض غزة، رافعين أعلام مصر وإعلام فلسطين، وتم حرق علم إسرائيل ودهسة بالأقدام أمام الجميع.