استكمال تنظيم الزيارات المنزلية ضمن حملة "بلدى أمانة" بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون لاستمرار ومواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين، خاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، في "تصريحات صحفية" أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم معسكر طلابى بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية المشتركة بمركز إدفو، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، موضحة أن المعسكر تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بإدفو وبمشاركة 170 طالبة.

وأشارت إلى أن المعسكر تضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، منها تنظيم دوائر حكى للفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة، وأعمال الصلصال، والرسومات الجدارية، فضلاً عن تقديم عروض وفقرات غنائية واستعراضية، وأيضاً تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم.

وفى نفس السياق، أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى استمرار استكمال تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية، استهدفت توعية 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضافت أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .