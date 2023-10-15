اليوم السابع
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القومى للمرأة يواصل حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة" بقرى وأحياء قنا والمنيا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:02 ص
القومى للمرأة يواصل حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة" بقرى وأحياء قنا والمنيا حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة"
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومى للمرأة تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال الأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز محافظات قنا والمنيا وجنوب وشمال سيناء.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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