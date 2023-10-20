استجواب متهم غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارته العملة فى شركات وسيارات

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.

وألقى القبض على المتهم بعد أن تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.