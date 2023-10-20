اليوم السابع
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أمين عام الإفتاء باليونان: القضية الفلسطينية تهم كل من لديه ضمير أو ذرة إنسانية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:44 م
أمين عام الإفتاء باليونان: القضية الفلسطينية تهم كل من لديه ضمير أو ذرة إنسانية أمين عام الإفتاء باليونان يوشار يوسف
(أ ش أ)

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أكد أمين عام الإفتاء باليونان يوشار يوسف، أن القضية الفلسطينية تهم كلا من كان لديه ضمير أو ذرة من الإنسانية فقتل الأطفال والنساء والشيوخ هو جريمة شنعاء .

وأضاف يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للإفتاء والذي اختتم أعماله أمس، إن المؤتمر تحول من كيفية مواجهة تحديات الألفية الثالثة إلى التعبير عن أوجاع وآلام الأمة وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية فما من متحدث خلال المؤتمر إلا وتحدث أولا عن القضية الفلسطينية .

وبشأن المؤتمر قال يوسف إن مثل هذه المؤتمرات تسهم في إجراء أبحاث ونقاشات تخرج بنتائج جديدة..مشيرا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها فإن لم نحن نجددها فسيخلق الله عز وجل قوما يجددونها ، فنحن لا نخشى على الدين لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" ولكن نخشى على أنفسنا هل نحن أدينا ما علينا .
 

 

 







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