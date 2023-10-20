أمستردام تغلق مركز تسجيل اللاجئين الأوكرانيين لعدم وجود أماكن استقبال أخرى

أحمد علوى

قرر عضو المجلس المحلي بأميستردام روتجر جروت واسينك أن يتم غلق مركز تسجيل اللاجئين من أوكرانيا في أمستردام مساء اليوم الجمعة، لأن المأوى أصبح مكتظ.

وكتب جروت فاسينك في رسالة إلى مجلس المدينة يوم الجمعة: "نظرًا لتخلف عدد من المناطق في إنشاء الملاجئ، لم يعد بإمكان المركز إحالة الأشخاص إلى ملاجئ في أماكن أخرى من البلاد، كما أن ملاجئ هذه المجموعة في أمستردام مكتظة".

ووفقا له، يواجه مركز تسجيل اللاجئين الأوكرانيين في المحطة المركزية، مهمة مستحيلة. لا يمكن إعادة فتح المركز الذي تم إغلاقه الآن إلا بعد "إنشاء إمدادات مستقرة من أماكن الإيواء المجانية على المستوى الوطني والتي يمكننا الاستمرار بها بثقة لعدد من الأشهر".