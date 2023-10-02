اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

52 مصابا حصيلة حادث تصادم 3 أتوبيسات على صحراوى الإسكندرية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:31 م
52 مصابا حصيلة حادث تصادم 3 أتوبيسات على صحراوى الإسكندرية حادث مروري بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت 4 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، المصابين في حادث تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وأخري نقل ثقيل، بمنطقة عبد القادر بالطريق الصحراوي غرب محافظة الإسكندرية، والذين وصل عددهم إلى 52 مصابا، وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفيات الأربعة لتلقي العلاج اللازم.
 
البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، مما تتسبب في إصابة 52 شخصا بينهم 9 عمال بشركة النظافة والآخرين من محافظة البحيرة، ونقلهم إلي مستشفي العامرية العام، لتلقي العلاج، وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وكسور وتم واتخاذ الاجرءات اللازمة حيال الواقعة.

أخبار الإسكندرية

حادث مروري

الطريق الصحراوي

العامرية عبد القادر

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة