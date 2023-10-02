52 مصابا حصيلة حادث تصادم 3 أتوبيسات على صحراوى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

استقبلت 4 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، المصابين في حادث تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وأخري نقل ثقيل، بمنطقة عبد القادر بالطريق الصحراوي غرب محافظة الإسكندرية، والذين وصل عددهم إلى 52 مصابا، وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفيات الأربعة لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين تصادم 3 أتوبيسات وسيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، مما تتسبب في إصابة 52 شخصا بينهم 9 عمال بشركة النظافة والآخرين من محافظة البحيرة، ونقلهم إلي مستشفي العامرية العام، لتلقي العلاج، وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وكسور وتم واتخاذ الاجرءات اللازمة حيال الواقعة.