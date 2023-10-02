ارتفاع عدد مصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات على صحراوى الإسكندرية إلى 29 شخصا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم 3اتوبيسات وسيارات ملاكي الي 29 مصابا ,بينهم 9 عمال بإحدى شركات النظافة عقب حادث تصادم بمنطقة عبد القادر بالطريق الصحراوى غرب محافظة الإسكندرية، وعلي الفور نقلهم إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم .

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين تصادم 3 أتوبيسات وسيارات مما تتسبب في إصابة 29 شخصا بينهم 9 عمال بشركة نظافة، وتم نقلهم إلي مستشفي العامرية العام، لتلقي العلاج ، وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وكسور وتم واتخاذ الاجرءات اللازمة حيال الواقعة.