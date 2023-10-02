وزير دفاع أوكرانيا يتلقى تطمينات أمريكية بشأن المزيد من المساعدات العسكرية

وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الأحد إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

وشدد على أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مضيفا: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".

وشدد على أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مضيفا: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".