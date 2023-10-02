وزيرة خارجية ألمانيا: من الضرورى مضاعفة دعم أوكرانيا فى الشتاء

كتبت ـ هناء أبو العز

كررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعوتها لإنشاء "مظلة حماية شتوية" لأوكرانيا، تشمل توسيع الدفاع الجوي وتزويد مولدات الكهرباء وتعزيز إمدادات الطاقة بشكل عام.

وأشارت بيربوك، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، إلى وحشية الشتاء الماضى، والتي يشن بها الرئيس الروسي هذه الحرب من خلال مهاجمة محطات الكهرباء عمدا، حيث يراهن فلاديمير بوتين على أن إمدادات المياه سوف تنهار عند درجات حرارة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر، وعلينا أن نمنع هذا قدر الإمكان بكل ما لدينا، و لقد دعمت ألمانيا بالفعل أوكرانيا بشكل كبير بأنظمة الدفاع الجوي مثل Iris-T و Patriot.

كما كررت بيربوك وعد الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا في مجتمع الدول بأعضائه الحاليين البالغ عددهم 27 عضوًا في موعد لم يتم تحديده بعد، مشيرة إلى إن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2022، ومع ذلك، يمكن أن تستغرق المفاوضات حول القبول عدة سنوات وتتم بعقل متفتح، لذا فهي لا تضمن القبول.

ووصلت بيربوك إلى كييف صباح يوم الإثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين، ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، لم يسبق أن زارت كييف مثل هذه المجموعة الكبيرة من كبار الساسة الأجانب، وشددت بيربوك على أنه مع هذا المجلس الذي يضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فإننا ننقل الاتحاد الأوروبي إلى حيث ينبض قلب أوروبا حاليًا بأقوى ما يمكن.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي، نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".