نائب رئيس اتحاد العمال: "حكاية وطن" كشفُ حسابٍ لإنجازات غير مسبوقة

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر «حكاية وطن» كشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى قطاعات مختلفة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولعل ما قامت به الدولة فى مبادرة حياة كريمة نموذج حى يعكس رغبة القيادة السياسية فى جعل حياة المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا أفضل، حيث استفادت أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى نتفق على وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات.

وفى تصريحات صحفية، أكد النائب خالد عيش : «حكاية وطن» فرصة لعرض ما تم إنجازه على مدار السنوات العشر الماضية، حتى يكون المواطن على دراية كافية بكل المشروعات من واقع الارقام وكيف كان الوضع والى اين اصبح؟، وهذا النوع من المصارحة والمكاشفة يغلق الباب أمام حملات التشكيك، ففى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مصر ولأول مرة فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوى مسجلاً حوالى 8.9 مليار دولار، كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار فى السنة المالية 2020/2021.

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالي، كما عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، ايضًا نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.