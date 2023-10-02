موجز اقتصاد الاثنين 2/10/2023.. الذهب عيار 21 يتراجع 20 جنيها

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 2/10/2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها أسعار الذهب التي تواصل التراجع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2140 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 2140 جنيها، في حين تشهد الأسعار العالمية للذهب استقرارا واضحا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

33.4 مليار دولار صادرات مصر من الأغذية خلال الفترة من 2014 حتى أغسطس 2023

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ودعم سيادته لملف تنمية الصادرات وأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الامن القومي المصري وكذلك توفير فوائض تصديرية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة ألاف الافدنة في الأراضي الجديدة بشكل غير مسبوق ومشروعات البنية التحتية والطرق بجانب السياسات الخارجية المتزنة.

وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين يزور تركيا خلال شهر يناير المقبل

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم زيارة لوفد من أعضاء الجمعية إلى تركيا خلال شهر يناير المقبل، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع نظرائهم الأتراك، وسيضم الوفد ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار.

الاتصالات: رقمنة 118خدمة حكومية واستكمال كل الخدمات بنهاية 2023

استطاعت الدولة خلال التسع سنوات الماضية رقمنة 118 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، وبلغت عدد الخدمات في مختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية 170 خدمة حكومية.

تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 92.47 دولار لخام برنت و91.08 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 92.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.08 دولار للبرميل.