مواطن دمياطى: مصر عاشت تنمية حقيقية وأطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات

رسائل دعم وتأييد وجهها المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطالبون خلالها بترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي دمياط وجه المواطن محمد المندور رسالته قائلا: "لمسنا جميعا ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات، جميعنا يشهد ذلك"، وأضاف قائلا: " أطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال ما بدأه في مشوار التنمية والاستقرار".

واستكمل الحديث قائلا: "مصر تعيش تنمية حقيقية، والجميع يتحدث عن حجم الإنجازات التي حققها الرئيس هنا، عندما تذهب الي أى بلد أخري ستجدهم يتحدثون عن انجازات الرئيس المصري هذا فخر لي، ولذا اطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح إلي الانتخابات الرئاسية".