مكتبة الإسكندرية تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى الماراثون السنوى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن استضافتها هذا العام "ماراثون الإسكندرية" وذلك فى العشرين من أكتوبر 2023، وينظم الحدث كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية فتح باب التسجيل للراغبين فى المشاركة عبر صفحة ماراثون الإسكندرية.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.