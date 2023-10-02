مصطفى كامل يشعل احتفالية محافظة الشرقية بترشح السيسي لفترة جديدة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أشعل الفنان مصطفى كامل، احتفالية محافظة الشرقية، المقامة أمام ديوان عام المحافظة، ذلك بالأغاني الوطنية، ذلك عقب ترشيح الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد المشاركون أنهم يدعمون الرئيس من أجل استكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.

وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، كما وبثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة وكذلك أغاني وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن محافظة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.