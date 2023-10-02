اليوم السابع
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. فيديو

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:53 ص
مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. فيديو شرطة المكسيك - أرشيفية
وكالات

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء انهيار سقف كنيسة أثناء قداس في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية بولاية تاماوليباس الجنوبية خلال مراسم قداس.

 

 

وبحسب إدارة السلامة بالولاية، يعتقد أن الحادث وقع نتيجة "خلل هيكلي"، وتستمر عملية إزالة الحطام في مكان الحادث.

وأعرب حاكم تاماوليباس أميريكو فياريال عن تعازيه لأسر الضحايا


مدينة سيوداد ماديرو

المكسيك

كنيسة

ولاية تاماوليباس



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