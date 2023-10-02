مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. فيديو

وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء انهيار سقف كنيسة أثناء قداس في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية بولاية تاماوليباس الجنوبية خلال مراسم قداس.

🔴 Momento exacto de derrumbe de la Iglesia Santa Cruz en #CdMadero, #Tamaulipas. pic.twitter.com/t2MxkuuoSi — 4C News (@4CNewsMx) October 1, 2023

وبحسب إدارة السلامة بالولاية، يعتقد أن الحادث وقع نتيجة "خلل هيكلي"، وتستمر عملية إزالة الحطام في مكان الحادث.

وأعرب حاكم تاماوليباس أميريكو فياريال عن تعازيه لأسر الضحايا