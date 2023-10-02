مصرع وإصابة 25 شخصا بينهم مهاجرون فى حادث سير جنوب المكسيك

وكالات

لقي ما لا يقل عن 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 15 آخرين الأحد نتيجة تحطم شاحنة بضائع كانوا يستقلونها على طريق سريع في جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع جواتيمالا.

وأفاد مكتب الدفاع المدني في ولاية تشياباس، بأن حادث الشاحنة وقع الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدة بيخييبان، على بعد حوالي 110 أميال (175 كيلومترا) من الحدود الجواتيمالية.

ونشر المكتب صورا تظهر شاحنة صغيرة تحمل صندوق بضائع مفتوحا مائلا على جانبه، والضحايا مرميون على جانب الطريق السريع.

ولم يؤكد المكتب جنسيات الضحايا، لكن أحد موظفي مكتب المدعي العام قال إن معظمهم من المهاجرين الكوبيين الذين كانوا يستقلون سيارات عابرة.

كما لم يتضح عدد المهاجرين من بين المصابين الـ15، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالتهم أو جنسياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المكسيكية تحظر على المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة ركوب الحافلات، لذا فإن أولئك الذين لا يملكون المال اللازم لاستئجار مهربين غالبا ما يسيرون على جوانب الطرق السريعة، ويركبون على متن الشاحنات المارة.