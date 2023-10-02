اليوم السابع
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مشرف "حياة كريمة": أنجزنا 85% من المرحلة الأولى للمشروع والانتهاء خلال 2024

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:00 م
مشرف "حياة كريمة": أنجزنا 85% من المرحلة الأولى للمشروع والانتهاء خلال 2024 جميل حلمى، المشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف جميل حلمى، المشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو 13.12 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمُبادرة "حياة كريمة"، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة"، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فى مدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.

وقال جميل حلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه.

وأشار المشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، تستهدف 52 مركزا تضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات الأولية المستهدفة 23 مليار جنيه.

وعن أهم مستهدفات المرحلة الثانية، أوضح "حلمى" أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم، فضلا عن 478 مشروعا للصرف الصحى، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى، و120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهري.


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

وزارة التخطيط

المرحلة الاولى من حياة كريمة

قرى حياة كريمة



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