اليوم السابع
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مسيرة حاشدة لأهالى ديرب نجم بالشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:56 م
مسيرة حاشدة لأهالى ديرب نجم بالشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح جانب من المسيرة
الشرقية - إيمان مهنى

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احتشد أهالي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في مسيرة للمشاركة باحتفالات ذكري نصر أكتوبر، حاملين صورة الرئيس السيسي.
 
وهتف المشاركين، "بنحبك يا سيسي"، تحيا مصر"، " انزل يا سيسي"، وأكد المشاركون أن المسيرة الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، وأنهم يطالبونه باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.
 
ومن المقرر أن تنطلق احتفالية كبري أمام ديوان عام محافظة الشرقية، يشارك فيها الآلاف من أهالي المحافظة، يحيي الحفل الفنان مصطفي كامل، والفنانة شذي. 
 
جانب من المسيرة (1)
جانب من المسيرة

جانب من المسيرة (2)
جانب من المسيرة

 

 


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