70 مترًا.. أطول علم لمصر فى مسيرات دعم الرئيس السيسى بالإسكندرية.. صور

جابت مسيرات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة ودعم الرئيس السيسى للترشح فى انتخابات الرئاسة حاملة، أطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسي، يرددون " تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الأهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد.