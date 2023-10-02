اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:43 م
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70 مترًا.. أطول علم لمصر فى مسيرات دعم الرئيس السيسى بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:42 م
70 مترًا.. أطول علم لمصر فى مسيرات دعم الرئيس السيسى بالإسكندرية.. صور أطول علم لمصر 70 متر فى مسيرات دعم وتأييد الرئيس السيسى بميدان القائد إبراهيم
الإسكندرية جاكلين منير وأحمد الزغبى

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جابت مسيرات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة ودعم الرئيس السيسى للترشح فى انتخابات الرئاسة حاملة، أطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسي، يرددون " تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الأهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد.

أطول-علم-لمصر-70-متر--فى-مسيرات-دعم-وتأييد-الرئيس-السيسى-بميدان-القائد-إبراهيم-(1)
 

 

أطول-علم-لمصر-70-متر--فى-مسيرات-دعم-وتأييد-الرئيس-السيسى-بميدان-القائد-إبراهيم-(2)
 

 

أطول-علم-لمصر-70-متر--فى-مسيرات-دعم-وتأييد-الرئيس-السيسى-بميدان-القائد-إبراهيم-(3)
 

 

أطول-علم-لمصر-70-متر--فى-مسيرات-دعم-وتأييد-الرئيس-السيسى-بميدان-القائد-إبراهيم-(4)
 

 

أطول-علم-لمصر-70-متر--فى-مسيرات-دعم-وتأييد-الرئيس-السيسى-بميدان-القائد-إبراهيم-(5)
 

 


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الانتخابات الرئاسية

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مسيرة تأييد الرئيس السيسي

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مسيرة تأييد الرئيس



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