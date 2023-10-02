مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

شهدت شوارع مدينة دمياط، تحرك مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة الوطنية.

وحمل المشاركون فى المسيرات التى توجهت ناحية ميدان الساعة الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة بميدان الساعة التى يقام بها حفل غنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بعدد من الطلائع والشباب فى هذه المسيرات التى تستهدف إرسال رسالة واضحة من المصريين إلى أنحاء البلاد، أنهم يقدرون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات خلال الأعوام الماضية ويطالبون باستكمال المسيرة.