اليوم السابع
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مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:09 م
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر
دمياط معتز الشربيني

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شهدت شوارع مدينة دمياط، تحرك مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة الوطنية.

 

وحمل المشاركون فى المسيرات التى توجهت ناحية ميدان الساعة الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة بميدان الساعة التى يقام بها حفل غنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بعدد من الطلائع والشباب فى هذه المسيرات التى تستهدف إرسال رسالة واضحة من المصريين إلى أنحاء البلاد، أنهم يقدرون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات خلال الأعوام الماضية ويطالبون باستكمال المسيرة.

 
 
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (1)
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (1)

 

مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (2)
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (2)

 

مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (3)
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (3)

 

مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (4)
مسيرة حاشدة لأهالى دمياط للاحتفال بنصر أكتوبر (4)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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