اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مسيرة حاشدة ببورسعيد تتطالب الرئيس السيسى للترشح وللاحتفال بنصر أكتوبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:08 م
مسيرة حاشدة ببورسعيد تتطالب الرئيس السيسى للترشح وللاحتفال بنصر أكتوبر مسيرة حاشدة ببورسعيد للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأنطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية ومشيًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.
 
وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس .. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".
 
وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.
 
وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (1)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (2)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (3)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (4)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (5)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (6)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (7)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (8)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (9)
 

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة ببورسعيد (10)
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة