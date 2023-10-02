مسيرات للآلاف بالفيوم للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح.. صور وفيديو

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم مسيرات حاشدة انطلقت من مختلف شوارع وقرى المحافظة وصولا إلى ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم، للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية؛ وردد المواطنون الهتافات الاحتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والمطالبة بترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.



وقال جمال قطب أحد مواطني محافظة الفيوم إن خروج المواطنين في هذه المسيرات الحاشدة يعكس الإحساس بالمسئولية وتقديرهم للرئيس وحرصهم على استمرار الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها، ونؤكد أن كل ما يحاك ضد الدولة من خلال منصات أعداء الوطن سوف يتحطم تحت أقدام المصريين، وإن الشائعات المغرضة لن تثني المصريين عن مهمتهم الوطنية ولنا عبرة في الدول المجاورة ولن نسمح بتدهور ما وصلنا إليه من إنجازات.







احتفالات الفيوم (1)



احتفالات الفيوم (2)



احتفالات الفيوم (3)



احتفالات الفيوم (4)



جانب من المسيرات (1)



جانب من المسيرات (2)



جانب من المسيرات (3)



جانب من المسيرات (4)











