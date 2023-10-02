اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرات للآلاف بالفيوم للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح.. صور وفيديو

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:17 م
مسيرات للآلاف بالفيوم للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح.. صور وفيديو جانب من الاحتفالات
الفيوم رباب الجالي

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شهدت محافظة الفيوم مسيرات حاشدة انطلقت من مختلف شوارع وقرى المحافظة وصولا إلى ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم، للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية؛ وردد المواطنون الهتافات الاحتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والمطالبة بترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وقال جمال قطب أحد مواطني محافظة الفيوم إن خروج المواطنين في هذه المسيرات الحاشدة يعكس الإحساس بالمسئولية وتقديرهم للرئيس وحرصهم على استمرار الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها، ونؤكد أن كل ما يحاك ضد الدولة من خلال منصات أعداء الوطن سوف يتحطم تحت أقدام المصريين، وإن الشائعات المغرضة لن تثني المصريين عن مهمتهم الوطنية ولنا عبرة في الدول المجاورة ولن نسمح بتدهور ما وصلنا إليه من إنجازات.


 

احتفالات الفيوم (1)
احتفالات الفيوم (1)

 

احتفالات الفيوم (2)
احتفالات الفيوم (2)

 

 

احتفالات الفيوم (3)
احتفالات الفيوم (3)

 

 

احتفالات الفيوم (4)
احتفالات الفيوم (4)

 

 

جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

 

 

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

 

 

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات (3)

 

 

جانب من المسيرات (4)
جانب من المسيرات (4)

 


 




 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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