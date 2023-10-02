مسيرات حاشدة بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور

شهدت مدن ومراكز محافظة المنيا، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

انطلقت المسيرات من جميع الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، وتجمعت المسيرات بميدان 30 يونيو وسط مدينة المنيا.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وقد توافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنيا، وتجمعوا فى ميدان 30 يونيو، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.