اليوم السابع
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مسيرات حاشدة بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:27 م
مسيرات حاشدة بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور جانب من المسيرات
المنيا-حسن عبد الغفار

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شهدت مدن ومراكز محافظة المنيا، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

انطلقت المسيرات من جميع الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، وتجمعت المسيرات بميدان 30 يونيو وسط مدينة المنيا.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وقد توافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنيا، وتجمعوا فى ميدان 30 يونيو، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 
جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات (3)

مسيرات المنيا (1)
مسيرات المنيا (1)

مسيرات المنيا (2)
مسيرات المنيا (2)

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