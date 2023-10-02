مسيرات حاشدة بالآلاف بميادين الدقهلية للاحتفال بذكرى أكتوبر ودعم ترشح السيسي

الدقهلية - محمدالحبشي

تشهد ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة لفترة مقبلة.

وتشهد ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إنطلاقها في شهر ديسمبر م و من نهاية العام الجاري 2023.

وشهدت محافظة الدقهلية، إحتفالات ضخمة، وحشود كبيرة من المواطنين في مدينة المنصورة، حيث شهد شارع الجيش في ميدان عام مبنى محافظة الدقهلية، مسيرة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدي، للاحتفال بذكرى النصر المجيد وتسعى لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق رغبة المواطنين في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالات المتواجدة في ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الاحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة، حيث سيشارك المطرب المصري الفنان محمد رشاد، والفنانة شيماء المغربي، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.