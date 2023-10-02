اليوم السابع
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مسيرات حاشدة بالآلاف بميادين الدقهلية للاحتفال بذكرى أكتوبر ودعم ترشح السيسي

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:55 م
مسيرات حاشدة بالآلاف بميادين الدقهلية للاحتفال بذكرى أكتوبر ودعم ترشح السيسي مسيرات حاشدة بالآلاف تنضم لميادين الدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تشهد ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة لفترة مقبلة.
 
وتشهد ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إنطلاقها في شهر ديسمبر م و من نهاية العام الجاري 2023.
 
 وشهدت محافظة الدقهلية، إحتفالات ضخمة، وحشود كبيرة من المواطنين في مدينة المنصورة، حيث شهد شارع الجيش في ميدان عام مبنى محافظة الدقهلية، مسيرة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدي، للاحتفال بذكرى النصر المجيد وتسعى لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق رغبة المواطنين في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالات المتواجدة في ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الاحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة، حيث سيشارك المطرب المصري الفنان محمد رشاد، والفنانة شيماء المغربي، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.
 
مسيرات حاشدة بالآلاف تنضم لميادين الدقهلية (5)
مسيرات حاشدة بالآلاف تنضم لميادين الدقهلية (5)
 
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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