اليوم السابع
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مسيرات بالشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:07 م
مسيرات بالشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور جانب من المسيرات
الشرقية فتحية الديب

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شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء اليوم مسيرات حاشدة، أمام ديوان عام محافظة الشرقية، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

 

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

 

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

 

وأوضح المشاركون، أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

 

 
 
جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات (3)

مسيرات الشرقية (1)
مسيرات الشرقية (1)

مسيرات الشرقية (2)
مسيرات الشرقية (2)

مسيرات الشرقية (3)
مسيرات الشرقية (3)


 

 


محافظة الشرقية

أهالى الشرقية

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