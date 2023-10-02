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مسيرات احتفال ذكرى نصر أكتوبر بالشرقية تطالب الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:39 م
مسيرات احتفال ذكرى نصر أكتوبر بالشرقية تطالب الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة جانب من المسيرات
الشرقية- إيمان مهنى

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شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.

 

جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات 

 

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات 

 

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات 

 

جانب من المسيرات (4)

جانب من المسيرات

 

مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح (1)
مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح 

 

مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح (2)
مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح

 

مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح (3)
مسيرات احتفال ذكري نصر اكتوبر بالشرقية تطالب السيسي بالترشح 

 


الشرقية

دعم الرئيس السيسي

انتخابات الرئاسية

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