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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:10 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - أرشيفية
وكالات

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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في ثالث أيام عيد "العُرش" اليهودي.

وأضافوا أن مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

يشار إلى أن 880 مستوطنا اقتحموا، أمس الأحد، الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

 


المسجد الأقصى

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القدس



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