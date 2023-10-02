مدير تعليم الدقهلية يشدد على عدم استخدام العقاب البدنى والنفسى فى المدارس

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدد من مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية، واستهل جولته بمتابعة مدرسة شهداء 25 يناير شهد طابور الصباح، واستمع للإذاعة المدرسية وتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الجلاء الإعدادية، ومدرسة الهدى والنور وأشاد بانضباط العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.

واختتم جولته بتفقد مدرسة جزيرة الورد وجديلة المهنية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وناقش مدير المديرية مع الطلاب حرب أكتوبر، وشدد وكيل الوزارة على توزيع الكتب على الطلاب.

وأكد شعبان، الاهتمام بنظافة المدرسة من فصول وطرقات ودورات المياه، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، وأكد على تواجد الإشراف اليومى بالفناء والأدوار، وشددت على عدم استخدام العقاب البدنى والنفسى داخل المدرسة وشدد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى.