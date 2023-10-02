التعليم: مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية مضافة للمجموع

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية مضافة إلى مجموع الطالب، وفق الضوابط المحددة فى القرارات المنظمة للتقييم فى الصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويتم توفير نسخ المنهج على موقع الوزارة مثل باقى المواد التعليمية التى يتم توفيرها للطلاب.

جاء ذلك ردا على ما أثير بشأن خروج مادة المهارات المهنية من المجموع فى المرحلة الابتدائية.

وكانت الوزارة أعلنت عن محتوى منهج الفصل الدراسي الأول لمادة المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي، حيث تضمن عدة محاور كالتالى:

• المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع ويتكون من:

- الأدوار الفنية فى المجتمع.

- أهمية المهن الصناعية فى مجتمعنا.

- الزراعة فى المجتمع.

- البحث فى القضايا البيئية.

- المهن المتغيرة اليوم وفى المستقبل.

- تطوير المجتمع للأجيال القادمة.

- شخصيات مصرية مؤثرة: سميحة أيوب.

- المستكشف النشط

• المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة ويتكون من:

- ما المقصود بإعداد الميزانية ؟

- الاستثمار فى الموارد.

- الكهرباء.

- زراعة النباتات المزهرة؟

- الموارد والترويج للسياحة.

- شخصيات مؤثرة محمود العربي.

- المستكشف النشط.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر الجارى، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.