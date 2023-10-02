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وملتزمون بأخلاق وآداب العمل فى الحملة..

محمود فوزي: تكليف الرئيس السيسى لإدارة حملته الانتخابية شرف ومهمة دقيقة (فيديو)

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:27 م
محمود فوزي: تكليف الرئيس السيسى لإدارة حملته الانتخابية شرف ومهمة دقيقة (فيديو) محمود فوزى
كتب الأمير نصرى

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قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، تكليف الرئيس ليا شرف ومهمة ثقيلة ودقيقة سنكون حريصين على إنجازها بأدق المعايير، مشيرا إلى أننا نتعامل مع رئيس تاريخى له بصماته وإنجازاته.
 
وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، الرئيس السيسى لن يحتاج المجهود الكبير فى الحملة بل يحتاج التنظيم فقط، وندعو الله التوفيق وأن نكون على قدر الثقة والمسئولية.
 
ولفت محمود فوزى، سأعبر عن مصالح الحملة بكل قوة، والرئيس السيسى دعا المصريين للمشاركة فى الانتخابات وسنتبع الدستور والقانون والهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة، والمنافسة ستكون شريفة، وربنا يوفق الجميع.
 
وأكد محمود فوزى، سأعبر عن مصالح الحملة وتوجهاتها بكل ما أستطيع، موضحا أن الرئيس السيسى أبدى خلقا حسنا ورفيعا فى كل المناسبات، ونحن كذلك سنلتزم بهذه الأخلاق فى الحملة. 
 
وأشار محمود فوزى إلى أنه سنقوم بوضع خطة للمرحلة المقبلة، ولنا صفحة على مواقع التواصل سنتبع فيها مراحل الشفافية نضطلع بها المواطن على كل ما يجرى، مؤكدا نفصل تماما ما بين منصب الرئيس وكمرشح للرئاسة.

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