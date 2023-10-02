محافظ قنا يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى نجع حمادي العام

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال تركيب الإنترلوك واللاندسكيب وأعمال الفرش والأثاث وتوريد الأجهزة الطبية بمستشفي نجع حمادي العام الجديدة، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبني، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن المستشفي ستكون جاهزة لإستقبال المرضي في الاول من نوفمبر القادم حيث ستمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأضاف الداودي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبني المستشفى، وربطها بشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، الكهرباء، ويجري حاليا التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز نجع حمادي.

يذكر أن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام علي مساحة 3800 م2، بطاقة 173 سرير ، وتتكون من طابق أرضى و 6 أدوار مكرر، حيث يحتوي الدور الأرضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى، ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( 28 عيادة - 2 صيدلية) وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( 11 حضانة مبتثرين - 14 سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( 2 ولادة طبيعية - 18 سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( 51 سرير اقامة تخصصات) و 2 قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( 5 غرف عمليات متنوعة - 8 أسرة إفاقة - 2 أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( 11 سرير - سرير عزل).