محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من "الصحة" لمتابعة حملة شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، خلال زيارته إلى المحافظة لمتابعة الحملة المحدودة لشلل الأطفال، والتى تنفذها وزارة الصحة، وذلك فى حضور الدكتور، محمد عبد الفتاح عبد المولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتورة، رحاب محمد عبد الحميد اللقانى، مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، الدكتور، مجدى عبد الحميد شرف، استشارى منظمة الصحة العالمية، الدكتور أسامة سالم أحمد مدير الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وثمن المحافظ الدور الذى تقوم به وزارة الصحة والدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة فى المنشآت الصحية والطبية. وأشار المحافظ إلى قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظة لتوصيل الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين فى القرى والتجمعات البعيدة والمناطق النائية فى مختلف ربوع المحافظة. وأكد المحافظ، على أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على إنجاح المبادرات الرئاسية والحملات الصحية وخاصة حملة شلل الأطفال، وذلك لتحقيق المستهدف والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من دول الجوار.

بدوره أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، على أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة 500 فريقًا ثابتًا ومتحركًا فى الحملة. أضاف قنديل، أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم. وقال الدكتور أسامة سالم أحمد، مدير الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 106 ألف و760 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين فى محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال. أضاف مدير الطب الوقائى، أنه تم تطعيم عدد 66730 فى اليوم الأول للحملة بنسبة 62.5٪ من إجمالى المستهدف وجارى استكمال أعمال الحملة حتى يوم الاربعاء القادم.