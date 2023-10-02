محافظ الشرقية يتابع انتظام الدراسة فى المدارس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافيتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكان محافظ الشرقية، قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق، مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بضرورة مراجعة أعمال الصيانة لصنابير مياه الشرب ودورات المياه وأعمال الإنارة داخل المدارس لتهيئتها أمام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمدارس للقيام بزيارة تفقدية للمدارس للاطمئنان على انتظام سير العمل بداخلها، فضلاً عن نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود إشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.