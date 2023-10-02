اليوم السابع
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محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:30 م
محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ.. صور محافظ أسوان مع الأطفال
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى بمدينة ناصر بتكلفة 3.8 مليون جنيه، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023 ، وفى ظل الاهتمام الملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
 
وتضم مدرسة نجيب محفوظ، 235 طالباً وطالبة داخل 16 فصل دراسى للمراحل التعليمية، بدءاً من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الثانوى العام ، بجانب 10 فصول ملحقة بالمدرسة للغات إنجليزى تضم 430 تلميذ وتلميذة بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى.
 
كما تفقد المحافظ مجمع مدارس أبو الريش بحرى والذى يضم 26 فصل دراسى من بينهم فصلين لرياض الأطفال بإجمالى 25 طفل وطفلة ، و 12 فصل يضم 584 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية ، و 3 فصول تضم 146 طالب بالمرحلة الإعدادية ، و 9 فصول تضم 224 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.
 
رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية.
 
محافظ أسوان مع الأطفال
محافظ أسوان مع الأطفال

محافظ أسوان داخل الفصول
محافظ أسوان داخل الفصول

جانب من افتتاح مدرسة نجيب محفوظ بأسوان
جانب من افتتاح مدرسة نجيب محفوظ بأسوان

جولة المحافظ والمسئولين بالمدرسة الجديدة
جولة المحافظ والمسئولين بالمدرسة الجديدة

محافظ أسوان والمسئولين خلال الجولة
محافظ أسوان والمسئولين خلال الجولة

محافظ أسوان مع طلاب رياض الأطفال
محافظ أسوان مع طلاب رياض الأطفال

 


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