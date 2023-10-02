متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟ اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

القوباء المنطقية أو الهربس النطاقي عبارة عن طفح جلدي ناتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي، وحسب ما ذكره موقع خدمات الصحة البريطانية (National Health Service(NHS فإن ظهور سائل على الجلد فى الهربس النطاقى يمكن أن يصبح معديا لذلك ينصح بالابتعاد عن الذهاب للمدرسة لو وجدت ابنك مصابا بالهربس.

العلامات الأولى للقوباء المنطقية الهربس النطاقي يمكن أن تكون:

-شعور بالوخز أو الألم في منطقة من الجلد.

-صداع أو شعور بالإعياء بشكل عام.

-سيظهر الطفح الجلدي بعد بضعة أيام.

عادة ما تصاب بطفح القوباء المنطقية على صدرك وبطنك، لكنه يمكن أن يظهر في أي مكان على جسمك بما في ذلك وجهك وعينيك وأعضائك التناسلية.

يظهر الطفح الجلدي على شكل بقع على جلدك، على جانب واحد فقط من جسمك. من غير المرجح أن يكون الطفح الجلدي على يسار ويمين جسمك ناجمًا عن القوباء المنطقية.

يظهر طفح القوباء المنطقية على الجلد الأبيض صورة مقربة لبقع من البثور الحمراء التي تفرز سائل الجلد حول البثور وردي اللون.

تتحول البقع إلى بثور مثيرة للحكة تفرز سائلًا. وبعد بضعة أيام، تجف البثور وتتشكل قشرة.

يظهر طفح القوباء المنطقية على الجلد ذو اللون البني المتوسط. طفح جلدي وردي اللون مع بثور بنية اللون على جانب واحد من أسفل ظهر الشخص.

يمكن أن يكون الطفح الجلدي أحمر، ولكن قد يكون من الصعب رؤيته على الجلد البني والأسود.

طفح القوباء المنطقية يظهر على الجلد البني الداكن. وتكون البثور رمادية اللون وتوجد في كتلة على جانب واحد من صدر الشخص.

يمكن أن يشكل الطفح الجلدي كتلة تظهر فقط على جانب واحد من جسمك. يظل الجلد مؤلمًا حتى بعد اختفاء الطفح الجلدي.

القوباء المنطقية تظهر على الجلد الأبيض.صورة مقربة لوجه شخص يظهر فيه جفن أحمر منتفخ وطفح جلدي أحمر على الجلد المحيط.

قد يكون الطفح الجلدي داخل العين وحولها، مما يجعلها مؤلمة وحمراء. يمكن أن يؤثر على بصرك أو سمعك ويجعل من الصعب تحريك جانب واحد من وجهك.

كيفية علاج أعراض القوباء المنطقية بنفسك



-تناول الباراسيتامول لتخفيف الألم

-حافظ على الطفح الجلدي نظيفًا وجافًا لتقليل خطر العدوى

-ارتداء ملابس فضفاضة

-استخدمي كمادة باردة (كيس من الخضروات المجمدة ملفوفة بمنشفة أو قطعة قماش مبللة) عدة مرات في اليوم

-لا تدع الضمادات أو اللصقات تلتصق بالطفح الجلدي

-لا تستخدم كريم مضاد حيوي – فهذا يبطئ الشفاء

كم من الوقت يستمر القوباء المنطقية

قد يستغرق شفاء الطفح الجلدي ما يصل إلى 4 أسابيع.

يمكن أن تشعر بألم في الجلد لمدة أسابيع بعد زوال الطفح الجلدي، ولكنها عادة ما تتحسن بمرور الوقت.

ابتعد عن مجموعات معينة من الأشخاص إذا كنت مصابًا بالقوباء المنطقية

لا يمكنك نشر القوباء المنطقية للآخرين. لكن الأشخاص الذين لم يصابوا بالجدري المائي من قبل يمكن أن يصابوا بالجدري المائي منك.

وذلك لأن القوباء المنطقية سببها فيروس جدري الماء، حاول تجنب الاتى



--النساء الحوامل الذين لم يصابوا بالجدري المائي من قبل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة – مثل الشخص الذي يخضع للعلاج الكيميائي

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد – إلا إذا أنجبتهم، حيث يجب حماية طفلك من الفيروس بواسطة جهازك المناعي

-ابتعد عن العمل أو المدرسة إذا كان الطفح الجلدي لا يزال يفرز سائلًا (يبكي) ولا يمكن تغطيته، أو حتى يجف الطفح الجلدي.

-لا يمكنك نقل العدوى إلى أشخاص آخرين إلا عندما يفرز الطفح الجلدي سائلًا.

-يمكنك تغطية الطفح الجلدي بملابس فضفاضة أو ضمادة غير لاصقة.