كل ما تريد معرفته عن "القوباء المنطقية" أو توابع جدرى الماء

كتبت فاطمة خليل

القوباء المنطقية، والتي تسمى أيضًا الهربس النطاقي، هي طفح جلدي مؤلم مع ظهور بثور ويسببه الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، بعد إصابتك بجدري الماء، يبقى الفيروس في جسمك لبقية حياتك وقد ينشط مرة أخرى بعد سنوات على شكل القوباء المنطقية، وبحسب موقع تايمز أوف إنديا فإن القوباء المنطقية شائعة بين كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي. من هو المعرض لخطر الإصابة بالقوباء المنطقية؟ العوامل التالية تزيد من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

ضعف الجهاز المناعي

الإجهاد أو الصدمة

إذا كانت المرأة الحامل مصابة بالجدري المائي، فإن الطفل يكون أكثر عرضة للإصابة بالقوباء المنطقية أعراض القوباء المنطقية عادة ما يكون الألم، الذي يمكن أن يكون شديدًا لدى بعض الأشخاص، أول أعراض القوباء المنطقية.

يعد الظهور المفاجئ للطفح الجلدي من الأعراض الشائعة الأخرى. يعاني بعض الأشخاص من ألم القوباء المنطقية دون ظهور طفح جلدي. وتشمل الأعراض المبكرة الأخرى الحمى والضعف.

من المهم أن تكون على دراية بالأعراض وعوامل الخطر، حيث يمكن الخلط بين هذا الألم وبعض المشاكل الأخرى المرتبطة بأجزاء الجسم، اعتمادًا على موقع الألم، مثل القلب أو الرئتين أو الكلى. قد تشمل الأعراض الشائعة الأخرى للقوباء المنطقية الشعور بالحرقان أو الحكة أو الألم الشديد في المنطقة المصابة؛ رقعة وردية أو حمراء على جانب واحد من الجسم أو الوجه؛ وبثور مملوءة بالسوائل تسبب الحكة والمؤلمة.



الوقاية من القوباء المنطقية في حين أن هذه الحالة لا تهدد الحياة، إلا أنها يمكن أن تكون مؤلمة للغاية. هناك لقاحات متاحة للبالغين يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية. استشر طبيبك لمعرفة المزيد عن التطعيم. في حالة إصابتك بالمرض، يعد العلاج المبكر ضروريًا لتقصير مدة الإصابة بالهربس النطاقي وتقليل فرصة حدوث مضاعفات. إذا تركت دون علاج، فإن المضاعفات الأكثر شيوعًا هي الألم العصبي التالي للهربس، وهي حالة مؤلمة تسبب ألم القوباء المنطقية لفترة طويلة بعد اختفاء البثور. يعد العلاج ضروريًا لأن الطفح الجلدي بالقرب من العين أو الأنف يمكن أن ينتشر ويسبب ضررًا دائمًا في الرؤية.