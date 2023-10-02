كلية الألسن جامعة الأقصر تنظم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بجميع الأقسام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت جميع أقسام كلية الألسن بجامعة الأقصر، لقاءات تعريفية لطلابها المستجدين، حيث مثل في كل لقاء منها رئيس أو مشرف القسم والمرشد الأكاديمي، ومسؤول التدريب الميداني ومحو الأمية، وممثل لأعضاء هيئة التدريس، وممثل عن الطلاب القدامى، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور حمدي حسين رئيس، جامعة الأقصر، والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن ترحيب الجامعة بأبنائها الجدد، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية، من أجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد خلال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه قال عميد كلية الألسن، إنه تم نشر آلية عقد اللقاء التعريفي حتى تتحقق الاستفادة منها، بحيث يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته ونظام الدراسة وآليات الاستفادة من المرشد الأكاديمي والخدمات والوحدات والفعاليات المرتبطة بالطلاب مثل ملتقيات التوظيف ووحدة متابعة الخريجين والدعم المهني وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب المتعثرين وذوي الهمم والحوافز المقدمة للطلاب المتفوقين.

وأضاف الدكتور محمد نصر الجبالي، فى بيان صحفى، إنه شهد اللقاء أيضاً تعريف الطلاب مواصفات جودة الطالب في كلية الألسن، وحقوقه وواجباته وآليات المحاسبة وآليات تلقي شكاوى الطلاب، كما تم في اللقاءات التعريف برسالة البرنامج واتساقه مع رسالة الكلية والجامعة وأهدافه وأهمية إطلاع الطالب على توصيف المقررات الدراسية والتعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات الطلاب.



فعاليات لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بكلية ألسن الأقصر



كلية الألسن بجامعة الأقصر تنظم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد



لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بكلية ألسن الأقصر







