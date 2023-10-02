كشف وعلاج مجانا.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية اليوم لقرية عزبة رشيد ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية عزبة رشيد مركز بنها، يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع وكيل الوزارة، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.